BUENOS AIRES – Un ragazzo di 20 anni è rimasto incastrato con la testa nello spazio tra treno e banchina mentre scendeva dal convoglio. E’ accaduto a Merlo, città in provincia di Buenos Aires, nella stazione di Libertad.

José Alejandro Centurion, un venditore ambulante, stava cercando di scappare da una rissa a bordo ma a causa del suo stato di ebbrezza ha perso l’equilibrio ed è rimasto incastrato. Per liberare il ragazzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco aiutati anche dagli altri passeggeri.

Centurion è stato soccorso in pochi minuti e portato in ospedale per delle ferite lievi ed è stato dimesso poco dopo. German Freire, capo della squadra dei vigili del fuoco protagonista del salvataggio, ha raccontato: