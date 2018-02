BRASILIA – Una coppia brasiliana ha accusato Burger King di aver venduto loro un panino pieno di vermi. Ed effettivamente, a giudicare dal video pubblicato in Rete, quanto dichiarato sembra essere accaduto davvero. L’ hamburger è pieno di vermi che strisciano, malgrado i gestori del fast food abbiano detto alla coppia che il panin è stato regolarmente cotto nella griglia.

Il video è stato girato il 28 gennaio scorso a Brasilia: Edmagno Silva Maguinho e la moglie hanno acquistato due panini al formaggio pagando circa 3 euro con la carta di credito. Edmagno, dopo aver morso il suo panino, è stato costretto a sputarlo. Il pane era infatti infestato dalle larve.

La coppia ha presentato una denuncia dopo aver girato il video. Gli ispettori sanitari si sono recati nel ristorante lo stesso giorno e, secondo quanto scrive il Daily Mail, non hanno riscontrato irregolarità. Il negozio in franchising è stato chiuso per diverse ore per essere poi riaperto.

Intanto Burger King ha fatto sapere di essere a conoscenza di quanto accaduto e di aver aperto un’inchiesta.