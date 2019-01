BRASILIA – L’estate nel Sud-Est del Brasile ha portato non solo temperature più alte del solito, ma anche una sorta di pioggia di ragni. E’ lo spettacolo a cui hanno assistito gli abitanti di una zona rurale dello Stato di Minas Gerais .

Secondo gli esperti si tratta di un fenomeno che si manifesta con il caldo e l’umidità e che non è nuovo in Brasile. Foto e video condivisi sui social mostrano centinaia di ragni letteralmente appesi in cielo.

“Ci sono molte più ragnatele e ragni di quanti possiate vederne nei video – ha raccontato a un giornale locale una delle abitanti della zona, Jercina Martinelli – li abbiamo già visti in precedenza, sempre al tramonto e nei giorni di grande caldo”.

Mentre sembra cadano dal cielo, i ragni invece camminano su una ragnatela gigante per mangiare le loro prede, ha spiegato al Guardian Adalberto dos Santos, un professore di biologia specializzato in aracnologia alla Federal University di Minas Gerais.

Questa specie di ragno, la Parawixia bistriata, è una rara specie “sociale” e la loro ragnatela comune è tessuta in modo così fine, che è quasi impossibile per l’occhio umano vederla: si crea così l’illusione che i ragni galleggino in aria. Vedere un cielo pieno di ragnatele può essere inquietante, ma Dos Santos ha tenuto a rassicurare che non c’è nulla da temere: il loro veleno non è pericoloso per gli umani e se pungono provocano un fastidio poco maggiore di quello di una formica rossa.