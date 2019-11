ROMA – Tira fuori la pistola in strada a Rio De Janeiro e uccide una donna che le ha appena chiesto 1 real, l’equivalente di 20 centesimi di euro. La sequenza è strta trasmessa dalle tv brasiliane. Nel momento in cui la vittima, la 31enne Zilda Henrique dos Santos Leandro cade a terra morta, le immagini vengono pixelate.

L’assassino è stato poi identificato: si tratta di Aderbal Ramos. Come si vede nel video che segue sconsigliato ad un pubblico sensibile, la donna si avvicina a Ramos per chiedere i soldi. L’uomo continua ad allontanarsi mentre la donna di 31 anni lo segue: a quel punto si ferma, estrae una pistola dalla cintura e spara almeno due volte mentre lei tenta di scappare. La donna si accascia nel bel mezzo della strada mentre Ramos rimette la pistola a posto e se ne va.

La donna viene soccorsa da un passante e portata all’ospedale statale di Azevedo Lima. Qui verrà poi dichiarata morta. Ramos è stato arrestato. Il suo avvocato Danila Lopes ha dichiaratoche il suo cliente avrebbe sparato per paura di essere derubato. Secondo quanto racconta la Lopes, Leandro stava per aprire un ristorante in zona e temeva di essere derubato come già accaduto in passato.

La sorella della Dos Santos Leandro ha raccontato che la sua famiglia è”devastata”. Sua sorella aveva una casa ma preferiva vivere in strada ha aggiunto la donna, che si è rifiutata di farsi identificare per paura di ritorsioni.

Fonte: Daily Mail, FanPage