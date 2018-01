SAN PAOLO – Le telecamere di sicurezza della stazione di Conception di San Paolo in Brasile hanno immortalato il momento in cui una donna viene spinta contro un treno della metro che sta arrivando. La donna che ha voluto restare anonima, come scrive il Daily Mail ha riportato solo un braccio rotto.

L’incidente è stato registrato nel pomeriggio di martedì 9 gennaio. Il treno in transito verso la stazione di Tucuruvi, nel nord della città, entra nella stazione. Un uomo vestito di bianco aspetta che arrivi il treno, poi spinge la vittima ignara verso i binari. La donna sembra cadere di sotto e non è chiaro come si sia salvata: probabilmente finisce accanto al treno. L’assalitore avanza un po’ come a voler guardare quello che è accaduto; poi si volta rapidamente per andarsene e viene fermato da alcuni testimoni.

Secondo la polizia, il sospetto soffrirebbe di problemi mentali e “avrebbe spinto la prima persona che ha trovato sulla piattaforma”.