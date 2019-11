ROMA – Le ballerine del teatro municipale della città brasiliana di Campinas nello Stato di San Paolo, ci mettono troppo entusiasmo durante il balletto e il palcoscenico crolla sotto i loro piedi.

Il gruppo di ragazze appartiene al corpo di ballo dell’Accademia Sandra Godoy: il loro saltellare con entusiasmo provoca improvvisamente una parziale distruzione del palco.

Stando a quello che raccontano i media locali, tre ballerine di 16, 23 e 25 anni sono rimaste ferite insieme a tre insegnanti. Tutte e sei sono state trasferite in ospedale per essere dimesse poco dopo. Le ferite riportate nell’impatto, fortunatamente non erano particolarmente gravi.

Lulu Benencase è il nome del teatro: il crollo è avvenuto lo scorso 8 novembre. Le artiste della Sandra Godoy Academy saltellano alla conclusione di una coreografia mentre la folla presente le applaude divertita. Sotto di loro si apre improvvisamente un buco che le fa precipitare sotto al palco. Gli spettatori si precipitano ad aiutare le malcapitate mentre una voce fuori scena dice di mantenere la calma chiedendo allo stesso tempo l’intervento dei soccorritori.

Un video pubblicato su YouTube e ripreso dal Daily Mail mostra il momento esatto del crollo avvenuto davanti agli spettatori.

