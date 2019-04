RIO DE JANEIRO – Un traghetto è finito contro un pilone del ponte autostradale nel fiume Moju, in Brasile, e ne ha provocato il crollo. L’autostrada è tagliata in due dalla notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile e i vigili del fuoco hanno cercato le due vetture che, secondo alcuni testimoni, sarebbero cadute in acqua. Al momento non è stata confermata la presenza di vittime o dispersi.

Secondo una prima ricostruzione, il traghetto che ha abbattuto parte di un ponte sul fiume Moju, nello Stato amazzonico di Parà, non poteva navigare a quell’ora: lo ha reso noto ai media il governo locale, informando che la navigazione era vietata dalla Capitaneria di porto a causa della forza delle maree. Inoltre, la chiatta era sovrappeso e con documentazione irregolare.

L’incidente ha tagliato in due l’autostrada che correva lungo il ponte e che collegava uno dei porti più trafficati del paese. Testimoni hanno riferito di due automobili cadute in acqua, ma i vigili del fuoco al termine delle ricerche non hanno trovato nessuna carcassa di veicolo o possibili vittime. Anche il governo statale ha riferito di non aver ricevuto, finora, nessuna segnalazione di persone scomparse nell’incidente.

(Video da YouTube)