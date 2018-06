ROMA – Salvini prende la navetta all’aeroporto di Roma per un volo che lo porta a Brindisi. A bordo ci sono dei sindacalisti della Cgil che iniziano ad intonare “Bella Ciao”. La scena viene ripresa con un telefonino e il video finisce sul web.

"Non abbiamo resistito: è stato un riflesso condizionato, è come se fosse scatta una molla [che ci ha fatto] intonare 'Bella ciao!'". Così il segretario provinciale della Fiom Cgil di Brindisi, Angelo Leo, il quale ha postato il video che racconta l'accaduto, non appena l'aereo è atterrato nella città pugliese.

“Dovevamo imbarcarci sul volo Roma-Brindisi delle 17.15 ed abbiamo visto che c’era un quarto d’ora di ritardo, quindi mentre eravamo in fila abbiamo notato sopraggiungere il ministro Salvini con la scorta e tutto il seguito ed a questo punto, abbiamo pensato che il ritardo fosse dovuto anche a questa circostanza. Così, nel bus che ci portava vicino all’aeromobile ci siamo messi a intonare “Bella ciao”.

Nel video, Salvini abbozza una risata e fa finta di niente. Poi, una volta sceso a terra, su Twitter ironizza: “Un Maalox per i compagni della Cgil”.