BRISBANE – All’improvviso è sembrato di rivivere l’11 settembre. Accade a Brisbane, in Australia, dove un aereo militare ha scatenato il panico tra la popolazione, volando bassissimo tra i grattacieli.

In uno dei numerosi video caricati sul web si vede in particolare un Boeing C-17 evitare solo all’ultimo minuto un palazzo, con una manovra azzardata. Subito i centralini della polizia sono stati presi d’assalto e la mente è corsa al tragico attentato delle Torri Gemelle a New York.

In realtà nessun attacco era in corso, si è trattato solo di un air show. Ma i cittadini non hanno gradito lo spettacolo che ha messo in pericolo la vita di migliaia di persone che lavoravano in quei grattacieli. “Bastava un errore si sarebbe potuta compiere una strage”, ha commentato qualcuno.