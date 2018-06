BRISBANE – Una dashcam fissata a bordo ha ripreso il momento in cui la loro auto viene colpita da una bottiglia lanciata da un cavalcavia. Siamo a Brisbane in Australia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: i coniugi Power stanno transitando lungo la Riverside Expressway.

L’auto è stata colpita da una bottiglia finita direttamente sul parabrezza: nelle immagini si vede un uomo fermo sul ponte con il braccio alzato nell’atto di scagliare qualcosa. Poi il botto e il vetro in frantumi. L’uomo alla guida è riuscito a mantenere il controllo dell’auto e a prendere la prima uscita denunciando subito l’accaduto alla polizia. Quanto accaduto dimostra che il problema del lancio di oggetti dal cavalcavia non è soltanto un problema italiano.