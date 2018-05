LONDRA – Matt Johnson, un illusionista esperto di escapologia, durante l’ultima puntata di “Britain’s got talent” si è spinto troppo oltre. L’uomo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si voleva liberare la mani ammanettate mentre la sua testa era immersa in una teca piena d’acqua fissata all’altezza del suo collo.

L’uomo, che si è esibito davanti allo sguardo critico del giudice Simon Cowell, ad un certo punto era in grosse difficoltà: Johnson ha fatto dei gesti per chiamare aiuto e gli è stata data una sbarra con cui finalmente si è liberato pochi secondi prima di rischaire di morire soffocato.

I giudici sono rimasti sconvolti dall’esibizione. “Se il pubblico ti vota è solo perché sperano di vederti morire” è stato il commento di Simon Cowell.