ROMA – Britney Spears è finita in ospedale a causa della rottura del metatarso del piede. La notizia era stata diffusa dal fidanzato Sam Asghari che aveva postato sui social alcune foto per avvisare i fan dell’incidente. Ora però è un video a mostrare il momento esatto in cui la cantante 38enne si rompe il piede ballando. A postarlo su Instagram e poi su YouTube è stata Britney Spears stessa: nel video si sente il momento della rottura dell’osso e per questa ragione la cantante di “Baby One More Time” ha chiesto scusa ai suoi fan.

“Non ballavo da sei mesi e in quel momento ero a tutto gas!” ha scritto la cantante sotto il video postato su Instragram. “E sì, lo so che ero scalza. Non ridete, ma ero più comoda così. PS si può sentire esattamente il momento in cui mi si rompe il piede… Scusate se è così forte il rumore!”

Britney balla indossando dei pantaloncini neri e un reggiseno sportivo giallo. Il brano che balla che si sente molto basso in sottofondo è “Sex on Fire” dei Kings of Leon. La Spears saltella e balla fino a quando non cade a terra. La cantante si tocca il piede e il video termina così.

Fonte: Mirror, YouTube