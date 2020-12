Bruno Vespa e la gaffe sui pipistrelli in diretta tv: il tredicenne Francesco glielo fa notare VIDEO

Bruno Vespa e la gaffe sui pipistrelli in diretta tv: il tredicenne Francesco glielo fa notare (foto da video)

Bruno Vespa fa una gaffe in tv sui pipistrelli. E un tredicenne glielo fa notare in diretta. Quel tredicenne si chiama Francesco Barberini ed era, insieme al noto giornalista Rai, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera“.

Si parlava di uccelli, visto che Francesco pare essere un grande esperto di ornitologia. E Vespa, nel tentativo di legare questa passione all’attualità, ha tirato in ballo i pipistrelli. Che, però, non sono degli uccelli, seppur volatili.

Bruno Vespa e la gaffe sui pipistrelli

Bruno Vespa chiede a Francesco il perché della sua passione, che lo ha portato anche a scrivere sull’argomento. “5 libri, tutti sugli uccelli. Ma perché solo gli uccelli e non altri tipi di animali? Quelli semplici, come i canarini, le rondini. O gli uccelli quelli più misteriosi? Persino i pipistrelli, che sono diventati famosi perché potrebbero avere portato il Covid?”.

La risposta fulminante del tredicenne. “Beh, innanzitutto i pipistrelli non sono uccelli, ma sono mammiferi”.

Vespa imbarazzato prova a mettere una pezza. “Sì, però, però…”.

Anche Francesco, visibilmente emozionato, incappa in un piccolo errore (di tipo linguistico). “Gli uccelli mi sono sempre appassionati”.

I pipistrelli e il Coronavirus, il falso mito del laboratorio di Wuhan

Sarebbe rimasto chiuso a ottobre 2019 il controverso laboratorio che a Wuhan studiava i pipistrelli, e da cui, secondo alcune teorie, sarebbe accidentalmente uscito il virus dopo aver fatto il “salto” dal mammifero placentato all’uomo.

Sembra che le agenzie di intelligence USA e britanniche stiano esaminando un rapporto che avvalorerebbe questa tesi.

Ottenuto da NBC News a Londra, afferma che dal 7 al 24 ottobre 2019, non c’è stata alcuna attività telefonica in una parte ad alta sicurezza del Wuhan Institute of Virology.

Ciò indicherebbe, scrive The Sun, che tra il 6 e l’11 ottobre potrebbe essersi verificato un “evento rischioso”.

Il report non offre alcuna prova diretta della sospensione né della teoria secondo cui il virus è uscito accidentalmente dal laboratorio.

Se c’è stata una chiusura del laboratorio potrebbe essere considerata come prova, accennata dai funzionari dell’amministrazione Trump, che il nuovo coronavirus si è diffuso in laboratorio dai pipistrelli agli esseri umani. (Fonti Raiplay e TheSun)

Bruno Vespa: I pipistrelli sono mammiferi, non uccelli. Il Video