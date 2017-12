ROMA – Fuoriprogramma durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa “Soli al comando”. Una donna presente nel pubblico ha interrotto all’improvviso l’evento con le sue grida nel tentativo di attirare l’attenzione dell’ex premier Silvio Berlusconi. La signora è stata poi allontanata dalla moglie di Vespa. A riportare l’episodio è il Corriere della Sera.

“Scusate, posso intervenire? Vorrei intervenire”, ha chiesto la donna con un tono di voce acceso nel bel mezzo del discorso di Berlusconi. Vespa ha immediatamente provato a moderare la situazione, ma la signora era un fiume in piena: “Io sono un’attrice – ha spiegato urlando – Sono bravissima e conosciuta dai più grandi registi. Non riesco a lavorare perché nessuno mi dà una mano, non è giusto. Sono brava e sono italiana. Lei sa chi sono io perché l’ho sempre seguita. Io sono nata artista ma qui nessuno mi aiuta a fare l’artista. Presidente, mi dica quando posso incontrarla. Oppure lo dica a suo figlio”.

A smorzare lo sfogo della donna è stata la moglie di Vespa: “Signora, sono la moglie del dottor Vespa, venga con me”.