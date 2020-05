ROMA – Bryan Adams scatenato sui social. A seguito delle cancellazione, per l’emergenza coronavirus, di una serie di concerti che avrebbe dovuto tenere a Londra, il cantautore canadese si è sfogato sul suo profilo Instagram.

“Stasera sarebbe dovuto essere l’inizio di una serie di concerti – scrive – ma grazie a qualche maledetto mangia-pipistrelli, a qualche venditore di animali in un wet-market, a qualche ingordo bastardo fabbrica-virus, ora il mondo è in pausa, per non parlare delle migliaia di persone che hanno sofferto o sono morte per colpa di questo virus”.

“Il mio messaggio per loro, oltre a ‘grazie tante’, è di diventare vegani. A tutte le persone che si perderanno i nostri concerti, sappiate che io vorrei esser lì anche più di voi”.

Lo sfogo ha suscitato molte polemiche social che hanno costretto il musicista a disattivare i commenti da parte degli utent che lo hanno costretto a disattivare l’account nell’impossibilità di rispondere a tutti.

Adams avrebbe dovuto tenere una serie di concerti nella Royal Albert Hall di Londra, cancellati a causa della pandemia da coronavirus (fonte: Repubblica, Agi).