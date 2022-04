Tragedia sfiorata nella metropolitana di Buenos Aires, in Argentina: una donna è svenuta sulla banchina della stazione, finendo sotto il treno che arrivava.

E’ accaduto alla stazione dell’Indipendenza a Gonzalez Catan, alla periferia della capitale argentina.

Buenos Aires, donna sviene nella metropolitana e finisce sotto il treno

La donna ha perso l’equilibrio, ha barcollato per qualche passo ed è finita sotto il convoglio della metro che arrivava proprio in quel momento.

I viaggiatori che hanno assistito alla scena hanno comprensibilmente pensato al peggio. Invece la donna è stata raggiunta dai soccorritori ed è stata trasportata in ospedale, da dove è stata dimessa poco dopo quasi illesa.

“Ho subito un improvviso calo della pressione sanguigna e sono svenuta. Ho cercato di avvertire la persona davanti a me ma non ricordo nient’altro, neanche nel momento in cui sono andata a sbattere contro il treno – ha raccontato la donna -. Non so come faccio a essere ancora viva. Sto ancora cercando di dare un senso a tutto”.

Alcuni dei testimoni che hanno assistito alla scena hanno definito quanto accaduto alla donna “un miracolo”.

