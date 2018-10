BUENOS AIRES – Un ragazzo di 20 anni ha poggiato male il piede nel momento in cui stava scendendo dal treno ed è finito col corpo tra il vagone e la banchina. La testa è rimasta incastrata e non è più riuscito a risalire. Fortunatamente, il treno è stato fermato e il giovane è stato salvato dai Vigili del Fuoco. BUENOS AIRES – Un ragazzo di 20 anni ha poggiato male il piede nel momento in cui stava scendendo dal treno ed è finito col corpo tra il vagone e la banchina. La testa è rimasta incastrata e non è più riuscito a risalire. Fortunatamente, il treno è stato fermato e il giovane è stato salvato dai

Libertad e poteva avere conseguenze ben peggiori. L’operazione di salvataggio è stata delicata ed è perfettamente riuscita. Il fatto è accaduto a Merlo, città in provincia di Buenos Aires , nella stazionee poteva avere conseguenze ben peggiori.

Il treno della linea Belgrano Sur era in sosta per consentire ai passeggeri di scendere. Ad essere rimasto incastrato è José Alejandro Centurion, un venditore ambulante. A bordo c’era stata una rissa e Centurion, a quanto pare stava cercando di scappare col treno ancora in movimento dopo aver visto scoppiare una rissa a bordo. Il giovane aveva perso l’equilibrio anche a causa del suo stato di ebbrezza.

Alla fine, il treno è stato fermato e la circolazione bloccata su tutta la linea per il tempo necessario alle operazioni, durate in tutto poco più di dieci minuti. I vigili del fuoco, infatti, sono stati tempestivi nel tentare di liberare il ragazzo, grazie anche alla collaborazione dei passeggeri. Il giovane, trasportato in ospedale dopo l’incidente, non ha riportato ferite gravi ed è stato dimesso poco dopo.