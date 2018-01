BUENOS AIRES- A Buenos Aires, una gru che stava posizionando una piscina prefabbricata all’interno del giardino di una villa ha perso l’equilibrio. L’enorme mezzo utilizzato per compiere lavori edili finisce addosso ad una casa, tagliandola a metà.

A colpire e danneggiare la casa è stato il braccio di ferro. L’incidente visibile su YouTube, ha causato il ferimento di cinque operai, tra cui uno in modo serio. Il proprietario si ritrova ora una casa inagibile e, come se non bastasse, a causa dell’incidente ha riportato ferite.