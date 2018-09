BUENOS AIRES – Un residente di Olavarría, città della provincia di Buenos Aires, riprende col suo cellulare una scena curiosa accaduta ad un semaforo.

Il filmato rirende un camion e due operai dell’azienda elettrica intenti a “lavorare”. “Nella mia città funziona così”, scrive giustamente il cittadino che ha ripreso la scena che mostra due operai, entrambi con un badile in mano.

Uno è sull’automezzo intento a svuotare la terra dal vano di carico e l’altro, in strada, lo sta riempiendo. C’è qualcosa che non va; che stiano perdendo tempo? Il filmato ha intanto cominciato a circolare sui social raccogliendo migliaia di commenti.

L’amministrazione comunale, riferisce il quotidiano argentino “El Popular”, non ha ancora fornito alcuna spiegazione.

Lo scorso gennaio, a Buenos Aires una gru che stava posizionando una piscina prefabbricata all’interno del giardino di una villa ha perso l’equilibrio. L’enorme mezzo utilizzato per compiere lavori edili era finito addosso ad una casa, tagliandola a metà.

A colpire e danneggiare la casa è stato il braccio di ferro. L’incidente ha causato il ferimento di cinque operai, tra cui uno in modo serio. Il proprietario si ritrova ora una casa inagibile e, come se non bastasse, a causa dell’incidente ha riportato ferite.