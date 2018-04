MADRID – La Juventus recupera 3 gol nella gara di ritorno col Real Madrid valida per i quarti di finale della Champions League ed è vicina alla possibilità di passare il turno grazie ai tempi supplementari.

Nei minuti di recupero però, Benatia tocca in area Lucas Vazquez e il direttore di gara Olivier accorda il rigore ai padroni di casa. Il portiere della Juventus, in quella che probabilmente è la sua ultima partita in Champions, protesta mandando a quel paese l’arbitro.

“Ma vai a c…re” sembra dire il portiere all’arbitro inglese. Buffon a questo punto viene espulso con un rosso diretto. E’ la prima volta che accade nella sua lunga carriera che vanta 117 partite disputate nella Champions League. Corriere Tv pubblica il video del labiale.