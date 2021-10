Si è lanciata dal tetto di un hotel per fare bungee jumping ma l’elastico era slegato. E’ morta così, sotto gli occhi attoniti dei suoi tre figli, Yevgenia Leontyeva. Aveva 33 anni.

La tragedia si è consumata a Karaganda, in Kazakistan. La donna, che era un’amante dell’avventura e una saltatrice esperta, è precipitata nel vuoto per 25 metri, schiantandosi al suolo. Una delle corde dell’imbracatura che avrebbe dovuto interrompere la sua caduta lasciandola sospesa nel vuoto, non ha retto oppure non era stata agganciata bene.

Bungee Jumping con la corda slegata: il video

Nel filmato, la cui visione integrale è sconsigliata ad un pubblico sensibile, si vede la donna che sale con calma sul bordo del tetto mentre un uomo fissa le cinghie della sua imbracatura. Poi l’urlo di un’amica che avrebbe dovuto saltare dopo di lei.

Alcuni testimoni hanno affermato che il salto è stato autorizzato prima che l’organizzatore avesse il tempo di fissare la corda a una traversa.

Yevgenia Leontyeva si è schiantata al suolo subendo lesioni multiple. Inutile è stata la corsa disperata all’ospedale, dove la donna è stata operata d’urgenza per le gravi ferite riportate alla testa, ma è morta poco dopo.

Alla scena avrebbero assistito anche i suoi tre figli, tutti minori di 14 anni. Sul tragico incidente è stata aperta un’indagine penale e gli organizzatori del bungee jumping sono accusati di negligenza.