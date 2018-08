AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) – Una scenetta divertente arriva dalla Nuova Zelanda, al Kawaru Bridge Jumpy (43 metri di altezza), un’attrazione per gli amanti del bungee jumping. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La turista cinese, però, non capisce quello che le dice l’istruttore e rimane ferma senza spiccare il salto per almeno due minuti, mentre tutti cercano di farsi capire. Alla fine, però, sembra contenta e si lancia nel vuoto perdendo una scarpa nel fiume sottostante tra le risate generali degli spettatori.