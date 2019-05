ROMA – Ammalarsi da stress da lavoro è possibile. A stabilirlo è l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha sdoganato il burnout (letteralmente “esaurimento” o “crollo”) considerandolo ufficialmente una sindrome.

Inizialmente l’agenzia speciale dell’Onu per la salute aveva lasciato intendere che si trattasse di una malattia vera e propria. Poi ha aggiustato il tiro e ha specificato che lo stess da lavoro resta un fenomeno occupazionale per il quale si può cercare una cura.

Oms ha anche fornito direttive ai medici per diagnosticare tale condizione. Si può essere affetti da burnout di fronte a sintomi come mancanza di energia o spossamento, aumento dell’isolamento dal lavoro o sensazioni di negatività e cinicismo legati al lavoro, diminuzione dell’efficacia professionale.

L’Oms ha anche specificato che prima di diagnosticare qualcuno di burnout occorre anche escludere altri disturbi che presentano sintomi simili come il disturbo dell’adattamento, l’ansia o la depressione. Inoltre il burnout è una condizione che si riferisce solo ad un contesto lavorativo e non può essere estesa anche ad altre area della vita.

Il primo ad occuparsi di burnout è stato lo psicologo Herbert Freudenberger con un articolo scientifico pubblicato nel 1974, tuttavia parlava di una sindrome che si riferiva principalmente a professioni cosiddette di aiuto come quelle di infermieri e dottori ed estesa poi più in generale a persone chi si occupano di assistenza o che entrano continuamente in contatto con altre che vivono stati di disagio o sofferenza.

Fonte: Ansa