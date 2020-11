Bus in fiamme a Roma corre senza controllo lungo una discesa VIDEO

A Roma gli autobus continuano a prendere fuoco, ma il video di questo bus in fiamme che corre lungo una discesa sta facendo il giro dei social.

Un altro autobus di linea in fiamme nella notte tra domenica e lunedì a Roma. È accaduto in piazza Irnerio, in zona Aurelio. Il bus della linea notturna è stato completamente distrutto nell’incendio e da solo ha continuato a camminare lungo una discesa.

Fortunatamente non risultano persone ferite. Danneggiate però alcune auto in sosta e alcune vetrine di attività commerciali contro le quali il bus è andato a sbattere.

A Roma metro C ferma e assembramenti sulle navette

Sempre a Roma la metro C si ferma, proprio di lunedì mattina e così parte l’assalto alle navette messe a disposizione. L’intera linea della metro C di Roma è infatti chiusa. La linea non è entrata in funzione perché mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per tenerla aperta.

Risultato? Ressa sulle navette per tutte quelle persone che devono andare a lavorare. Assembramenti e rischio contagio anche perché le navette non sono molte e quindi ci si stringe a bordo più che si può.

Insomma oggi a Roma addio al limite di capienza al 50% imposto dal Dpcm del Governo Conte, nei bus sostitutivi si sta accalcati l’uno sugli altri. “Vergognatevi”, scrive una ragazza sui social. “È inammissibile una cosa del genere soprattutto di questi tempi”. Il riferimento è ovviamente alla pandemia da coronavirus, per contrastare la quale è necessario il distanziamento sociale. Che sui mezzi Atac, a giudicare dalle immagini postate dai pendolari, non esiste. (Fonti Ansa e YouTube).