PHILADELHIA – La squadra di basket della Northeastern University di Philadelphia resta bloccata sotto ad una bufera di neve con il bus. Il mezzo ha infatti le ruote impantanate che girano a vuoto e le atlete non possono fare altro che prenderla a ridere e mettersi a spingere il bus.

Per questa ragione, tra un “one, two, three” e una risata, le atlete si mettono tutte a spingere per liberare il mezzo bloccato. Un vero “gioco di squadra” messo in scena al campus della St. Joseph’s University e qualcuno da poco lontano riprende il tutto.