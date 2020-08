Roma, due autobus prendono fuoco in un giorno. Nelle immagini,il bus in fiamme su viale Regina Margherita (foto da video)

Bus Roma, ennesimo rogo di due mezzi in città. E’ accaduto di mattina su viale Regina Margherita e nel pomeriggio nei pressi di Termini.

Bus Roma, ben due mezzi in fiamme la mattina di oggi, lunedì 10 agosto. Il primo dei due è stato, in tarda mattinata, un mezzo della linea 19. Per i passeggeri solo un grande spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza.

Atac, l’azienda comunale che gestisce i trasporti pubblici in città, ha disposto accertamenti per individuare le cause dell’ incendio che ha distrutto una vettura in servizio lungo viale Regina Margherita.

L’autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i Vigili del Fuoco che sono intervenuti. La vettura era in servizio da oltre 15 anni.

Nel pomeriggio altro mezzo a fuoco in zona Termini

E come se non bastasse il rogo del bus su viale Regina Margherita, nel pomeriggio un bus è andato in fiamme in zona Termini.

E’ avvenuto in piazza Sisto V. I Vigli del Fuoco hanno accertato che le fiamme, inizialmente partite dal vano motore, hanno poi avvolto completamente la vettura.

A bordo c’erano cinque passeggeri che sono stati invitati a scendere dal conducente quando è iniziato a uscire fumo dal vano motore.

Nessuno è rimasto ferito. E a Roma continuano a prendere fuoco i suoi vecchi e malandati bus. Nel video che segue il rogo di viale Regina Margherita (fonte: Ansa, Dire, YouTube).