La vicenda è stata ripresa in una nota anche dal Pentagono, il quale ha riferito di un jet russo arrivato pericolosamente vicino a un caccia americano sul Mar Nero. L’episodio è accaduto lo scorso 28 gennaio: il Dipartimento di Stato americano ha accusato l’aviazione russa di aver violato gli accordi esistenti e le norme del diritto internazionale.

“Questo è solo l’ultimo esempio di attività militari russe che viola le norme e gli accordi internazionali”, ha dichiarato il portavoce Heather Nauert. “Chiediamo alla Russia di porre fine a queste azioni non sicure che aumentano il rischio di collisioni in volo e mettono in pericolo l’incolumità dei piloti”, ha concluso.

L’incidente, se di questo si è trattato, è stato sfiorato nello spazio aereo internazionale. Dopo quanto accaduto, l’aereo americano per questo ha interrotto in anticipo alla sua missione dopo due ore e 40 minuti. Il Mar Nero si conferma quindi molto trafficato e terreno di scontro tra le due superpotenze militari. Tutto ciò ci riporta ad un clima da Guerra Fredda acutizzato anche da vicende come il Russia Gate che rischia di mettere in crisi il presidente Usa Donald Trump.

#BREAKING: A #Russian Air Force pilot has released this video showing how a #RuAF Su-27P (from 72nd Guards AvB) dangerously banked in front of a #USAF‘s F-15C of 493rd Fighter Squadron while it was patrolling over #Baltic Sea as a part of #NATO Baltic Air-policing mission. pic.twitter.com/zVU5dN4rpe

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 31 gennaio 2019