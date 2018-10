STAROKOSTIANTYNIV – Un Sukhoi Su-24M Fencer Bomber, cacciabombardiere supersonico a due posti usato dall’aviazione ucraina, è stato filmato mentre vola radente al suolo. Il video è impressionante: l’aereo vola rasoterra sfiorando la testa di un uomo che si trova in piedi, e quella di un secondo sdraiato sulla pista e pronto a riprendere la scena.

Il video, scrive The Aviationist, sarebbe stato girato nella base militare Starokostiantyniv in Ucraina. Il Su-24M è in grado di volare con tutte le stagioni. L’aereo è bimotore, ha due posti e l’ala a geometria variabile: progettato in epoca sovietica per eseguire missioni di attacco ultra basse, viene regolarmente fornito all’aeronautica siriana, iraniana e libica.

Sebbene i piloti dell’aeronautica militare ucraina volino regolarmente a bassa quota, questa volta il Su-24 in questione sembra essersi abbassato più del solito, scrive The Avionist. Forse una manovra per agevolare il militare pronto a scattare la foto?