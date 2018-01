L’Istituto Superiore dell’Aviazione Civile di Ulyanovsk è una delle più prestigiose scuole governative della Russia. L’accademia che venne aperta ai tempi di Stalin, ora è finita al centro delle polemiche a causa di un video che mostra 15 cadetti che ballano sulle note di “Satisfaction” del dj Benny Benassi indossando costumi sadomaso.

Il luogo è stato trasformato in un set per il video e il governatore regionale Sergey Morozov, un uomo fedelissimo di Putin, ha annunciato che è stata istituita una commissione speciale per esaminare il video pubblicato nel frattempo su YouTube e ripreso dal Daily Mail.

Lo scopo è di punire i responsabili. Il video, dopo la diffusione anche nei paesi occidentali, ha innescato la polemica: molti in Rete si chiedono se si tratti di una punizione giusta o di una “repressione omofoba” a quella che sembra essere solo “una goliardata innocua”.