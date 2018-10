CAGLIARI – Una capotreno inflessibile se la prende con un gruppo di extracomunitari sprovvisti di biglietto. E il video, girato da un passeggero sulla tratta Villamassargia-Cagliari, fa il giro dei social.

“Non me ne frega niente della gamba – dice la capotreno rivolgendosi a uno dei ragazzi del gruppo – sei giovane e vai a lavorare se vuoi. Pagati il biglietto. Forza, scendete anche voi due col bambino. Sei venuta in Italia? Dai il buon esempio a tuo figlio, spiegagli che un servizio lo si deve pagare. Non è giusto, siete più di 30 ragazzi. La gente paga per viaggiare, parliamo di tre euro di biglietti”. E quando questi provano a ribellarsi, la capotreno si fa ancora più minacciosa: “Non ci provare, perché ti tiro su a calci in c…Lo giuro, ti tiro giù a calci nel sedere…Devono pagare tutti allo stesso modo, non fare il furbo”.

Il gruppo alla fine si arrende e scende.