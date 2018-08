COSENZA – Quando lo hanno visto tuffarsi in acqua, i turisti sono rimasti tutti increduli. In spiaggia a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, c’era un bagnante piuttosto ingombrante: un elefante. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

L’animale, in fuga da un vicino circo, è approdato in spiaggia tutto accaldato suscitando clamore e anche un po’ di panico tra i bagnanti. Ma quello non ha badato agli umani e ha tirato dritto verso il mare, per un bel tuffo refrigerante.

A quel punto, dopo lo stupore iniziale, sono tutti corsi a prendere il telefonino per filmare l’insolita scena. In precedenza altri turisti avevano intravisto il pachiderma mentre si aggirava da solo per le strade. Poco dopo è stato raggiunto dal suo ammaestratore che lo ha riportato in gabbia. Non prima però di un’ultima rotolata sulla riva.