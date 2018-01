BURBANK – I vigili del fuoco locali mostrano in un video l’auto di una coppia di Burbank in California che scappa via dal maltempo guidando l’auto giù per una strada collinare. L’auto viaggia inseme ad un’ondata di fango e detriti. Il video, ripreso da Usa Today, sta diventando virale.

Desionne Franklin e la sua ragazza, si erano alzati presto per fuggire, allarmati, dal maltempo e dalle notizie dei giorni precedenti. Per fortuna, la coppia è riuscita a mettersi in salvo.