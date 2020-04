California: lancia il gatto durante una video conferenza, politico si dimette

ROMA – Lancia il gatto durante una video conferenza in diretta su Zoom.

Chris Platzer, membro della commissione di pianificazione economica della città di Vallejo, siamo in California, è stato costretto a dimettersi dopo che il suo gesto, come ovvio, è diventato virale in Rete.

Nel video pubblicato sui social e su YouTube si vede la riunione della commissione del 20 aprile scorso.

Riunione durante la quale sono presenti sei persone che discutono tra loro. Tra loro c’è anche Platzer.

Ad un certo punto gli viene data la parola e lui interviene dicendo: “Prima di tutto mi piacerebbe presentarvi il mio gatto”.

Ma dopo averlo mostrato Platzer ha poi letteralmente lanciato il gatto fuori dall’inquadratura.

Un gesto, quello di Platzer, che ha scatenato un’ondata di indignazione.

Tanto che Platzer alla fine è stato costretto alle scuse e alle dimissioni:

“Nella riunione su Zoom non mi sono comportato in modo adeguato a un commissario responsabile della pianificazione e mi scuso per qualsiasi danno che posso aver inflitto – ha scritto Platzer nella sua lettera di dimissioni -. Ho sempre pensato che servire Vallejo da volontario fosse onorevole perché la città se lo merita. Viviamo tutti in tempi incerti e io, come molti di voi, mi sto adattando a una nuova normalità”. (Fonte: YouTube).