SAN LEANDRO – Paura e stupore per alcuni automobilisti che a San Leandro, nella Contea di Alameda in California, hanno assistito all'atterraggio di emergenza di un piccolo aereo sull'autostrada I-580.

L’atterraggio d’emergenza (non è la prima volta che avviene in California e negli Stati Uniti in genere) è avvenuto tra le auto in transito che, come mostra il filmato ripreso da Eric Greer, un automobilista, sono costretta a frenare per evitare di finire addosso al velivolo.

Sia il pilota sia il passeggero sono rimasti illesi e nonostante la pericolosità della manovra non sono state segnalate persone ferite sulla carreggiata. Il velivolo si è poi adagiato al bordo della carreggiata ed è arrivata polizia e mezzi di soccorso.