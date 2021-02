California, piccolo aereo si schianta su un’autostrada: colpita un’auto in transito, nessun ferito

L’aeroplano Mooney M20E si schiata sull’autostrada subito dopo il decollo avvenuto al Livermore Municipal Airport in California.

Il pilota è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza dopo un guasto al motore: il velivolo è atterrato su un’autostrada nella stessa Livermore andando a schiantarsi contro una macchina.

I due occupanti a bordo dell’aereo e la persona alla guida dell’auto sono rimasti fortunatamente illesi.

Che tipo di aereo è il Mooney M20E

Mooney M20 è un piccolo aereo a quattro posti ad elica che vengono prodotti dalla Mooney International Corporation.

L’M20 è stato il ventesimo progetto della Mooney e quello che ha rsicontrato maggior successo. La serie è stata prodotta in diversi esemplati negli ultimi 60 anni. In tutto sono stati prodotti circa 11mila velivoli in totale.

L’incidente è avvenuto verso le 5.30 di pomeriggio (ora locale) di martedì 23 febbraio. La strada interessata è stata l’Interstate 580.

Atterraggio d’emergenza su autostrada in Minnesota: paura sulla interstate 35W

Negli Usa il fenomeno legato a questi atterraggi d’emergenza è molto diffuso. A dicembre, su un’autostrada dello Stato del Minnesota tra Minneapolis e Saint Paul, esattamente sulla Interstatale 35W, un piccolo velivolo guidato da Craig Gilford, un uomo di 52 anni, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza.

La manovra, per fortuna non ha avuto effetti gravi: l’aereo a motore singolo di Gilford ha colpito una sola macchina senza ferire nessuno.