California, polizia spara e uccide un 23enne afroamericano in un parcheggio VIDEO

Un 23enne afroamericano, Robert Adams, è stato ucciso dalla polizia in un parcheggio di San Bernardino, in California. Il video, pubblicato in queste ore, ha già fatto il giro del mondo. E in molti stanno già paragonando l’episodio all’uccisione di George Floyd.

Cosa si vede nel video

Nel filmato si vede il 23enne prima avvicinarsi alla macchina della polizia poi scappare. Dalla macchina scendono due agenti che prima puntano le pistole e poi sparano.

Cosa dice la polizia

La polizia sostiene che Robert Adams fosse armato e che i due agenti, riconoscibili dall’uniforme, abbiano cercato di impartire ordini al ragazzo prima che iniziasse a scappare. Jennifer Kohrell, portavoce del dipartimento, ha aggiunto che il 23enne corrispondeva “alla descrizione” di un soggetto su cui stavano indagando.

Le parole dell’avvocato di George Floyd

“È incredibile che un’altra famiglia di colore debba seppellire il proprio figlio a causa della sparatoria della polizia prima e delle domande in seguito”, ha detto Benjamin Crump, avvocato difensore della famiglia di George Floyd, in una dichiarazione. “Sembrava che Robert stesse semplicemente camminando intorno al parcheggio quando gli agenti sono usciti dal loro veicolo senza contrassegni sparandogli immediatamente”.

Le parole del papà della vittima

“Il mondo intero ha visto il video – ha detto il papà della vittima -, è ora che quell’ufficiale si dimetta. Mio figlio non era un membro di una gang. Hanno ucciso un ragazzo innocente”.

