HUNTINGTON BEACH – Lo scorso 1 giugno, un automobilista che stava viaggiando su una strada di Huntington Beach in California, si è trovato un piccolo velivolo che gli è quasi atterrato davanti.

L’aereo, a causa di un problema al motore, è stato infatti costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza in mezzo al traffico. La manovra, seppur pericolosa, è stata portata a termine in maniera eccellente anche perché lo spazio tra le auto non era poi così tanto. Come ha riferito anche la stampa locale, quanto accaduto non ha provocato nessun ferito.