ROMA – Due motociclisti vengono trascinati via dalla corrente dopo il crollo di un ponte. Accade in Cambogia dopo un’alluvione molto forte che è durato pochi minuti: Kinak DaLi e Sok Vandy, due soldati della prima Light Infantry Division, stavano attraversando il ponte proprio nel momento in cui ha ceduto a causa della forza del fiume sottostante ingrossato dalle piogge. Il ponte era stato costruito temporaneamente ed era stato realizzato con fango e tronchi per permettere ai soldati di accedere alla loro stazione: come hanno raccontato i media locali, l’uomo alla guida stava portando l’altro in ospedale per essere curato dalla malaria.

I due avevano già attraversato buona parte del ponte quando si è verificato il crollo. Caduti giù nell’acqua, i due sono stati trascinati via. A riprendere la scena un giovane del posto. La polizia sta ancora cercando i due uomini che risultano dispersi. Il fiume che li ha inghiottiti attraversa Thmar Kaev, villaggio che si trova nella provincia di Siem Reap.

Mao Dara è il capo della polizia provinciale di Strung Treng. L’uomo ha dichiarato: “Mentre stavano attraversando, è improvvisamente crollato. Se non ci fosse stata la pioggia, non ci sarebbe stato alcun problema, perché le persone spesso vanno in moto lungo questa strada. Ma aveva piovuto negli ultimi giorni e l’acqua scorreva molto forte. La gente aveva costruito un ponte di legno lì, mentre attendeva la costruzione di un ponte in cemento” che, al momento, risulta costruito per il 90 per cento dell’opera.

