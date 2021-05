Camila Giorgi, le proteste del padre in tribuna. La giudice di sedia chiede aiuto: “E’ furioso” VIDEO

La gara tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, nel primo turno degli Internazionali d’Italia, sarà ricordata anche per il comportamento del padre e allenatore dell’azzurra, Sergio Giorgi.

Le sue proteste dalle tribune del Centrale hanno infatti spinto la giudice di sedia, Morgane Lara, a chiedere aiuto attraverso la sua radiotrasmittente: “Rimanete nei paraggi perché il padre di Giorgi è furioso”.

Alla fine Camila Giorgi è stata eliminata adopo una maratona lunga 3h52′: Sorribes Tormo si è imposta con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-5.

Tennis: ranking Wta; Sabalenka a un passo da podio,Giorgi n.83

Il WTA 1000 di Madrid ha provocato un cambiamento importante nella top ten del ranking femminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c’è sempre Ashleigh Barty, al comando per la sessantottesima settimana consecutiva (la settantaseiesima complessiva): dopo la finale alla Caja Magica sulla terra rossa di Madrid, l’australiana ha ora 2.440 punti di vantaggio sulla giapponese Naomi Osaka mentre sul terzo gradino del podio c’è sempre la rumena Simona Halep, con 1.130 punti di distacco dalla nippo-americana.

Camila Giorgi mantiene la leadership azzurra nell’ultima classifica WTA: la 29enne di Macerata perde due posti e scende al numero 83. La finale nel WTA 125k di Saint-Malo regala invece 10 posizioni a Jasmine Paolini, che risale al numero 93 eguagliando il best ranking. Tre passi avanti anche per Martina Trevisan, che grazie ai suoi primi quarti Slam al Roland Garros a metà dello scorso ottobre è approdata tra le prime cento per la prima volta in carriera, ora numero 97.