Camion compie un’inversione a U in autostrada: autista arrestato, patente ritirata

ROMA – Sbaglia l’uscita autostradale con il suo tir e decide di tornare indietro contromano. Accade in Gran Bretagna sull’autostrada M6: l’autista ora è finito in carcere per sei mesi e si è visto ritirare la patente per 15 mesi.

Il fatto è avvenuto lo scorso 21 gennaio. L’autista, come mostrano le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, imbocca la rampa dell’autostrada contromano. Dopo essersi accorto dell’errore, l’uomo ha effettuato una pericolosissima inversione a U immettendosi nel senso coretto di marcia.

La manovra è stata compiuta in un orario di punta e come mostra il video il flusso di automobili è costante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La polizia della contea di Staffordshire ha postato il video sulla sua pagina Facebook e le immagini sono diventate subito virali. Dopo Facebook il filmato è finito anche su Youtube.

Il camionista prova a percorrere la corsia d’emergenza. Poi, una volta tornato sulla strada principale, aspetta qualche secondo prima di immettersi sulla strada nel giusto senso di marcia. Davvero una manovra pericolosa che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Anche perché, come si vede, in quel tratto le auto viaggiano spedite malgrado il traffico.

