YUSUFELI – un camion da 25 tonnellate passa su una struttura di legno sorretta da cavi di accaio, posizionata sul fiume Coruh.

Il tir è di una precisione millimetrica: l’autista riesce a passare malgrado il ponte non abbia protezioni e all’apparenza non sia in grado di sorreggere il bestione.

Il video è stato girato a Yusufeli in Turchia. Il passaggio del tir sul fiume Coruh viene ripresa con stupore dai locali.