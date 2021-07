Can Yaman innervosito dai paparazzi, Diletta Leotta: “Non mi tirare, stai tranquillo” VIDEO

Can Yaman decisamente innervosito dalla presenza massiccia di paparazzi tiene per mano Diletta Leotta e cammina nervosamente per andarsene. Lei però cerca di tranquillizzarlo perché l’attore turco sembra esplodere da un momento all’altro. “Non mi tirare però, stai tranquillo”, gli dice lei sorridente cercando di calmarlo. Tutto è accaduto in Turchia dove l’attore e la giornalista conduttrice sono diventati la copia dell’anno.

Can Yaman e i paparazzi che lo infastidiscono

L’attore turco Can Yaman non ha un buon rapporto con i paparazzi. Non ama per niente farsi fotografare e farsi seguire durante la sua vita privata. Come ormai tutti sanno è questo il prezzo da pagare quando diventi uno dei personaggi più famosi del momento. Come si vede nel video infatti Can Yaman cammina nervosamente, quasi non parla e sembra sul punto di sferrare un colpo a qualcuno.

A rassicurarlo ci pensa però Diletta Leotta che prima gli dice di non tirarla, aggiungendo di non capirci nulla per via della confusione e dei flash delle macchine fotografiche. I due infatti sono stati di fatto accerchiati e vanno avanti a fatica verso la loro macchina. Lei però non si infastidisce, sorride sempre e cerca di calmare il suo compagno.

Diletta Leotta verso l’addio a Dazn

Sul fronte lavorativo intanto Diletta Leotta non ha rinnovato il contratto con DAZN. Diletta Leotta sta cambiando direzione professionale. L’esperienza calcistica potrebbe far posto a una carriera accanto a Can Yaman per un film o una fiction. Oppure ha già firmato per un’altra emittente.