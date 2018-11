MONT BROME – Un automobilista è rimasto bloccato con la sua auto, una Cadillac, su un ponte di legno che è parzialmente crollato per via del peso. E’ accaduto a Mont Brome nel sud del Quebec in Canada.

Il ponte di legno è in parte crollato e l’auto è rimasta bloccata per ore. Un uomo in sella alla sua mountain bike stava passando di lì ed ha ripreso la scena.

L’uomo non era autorizzato a passare sul ponte con l’auto? Il cartello c’era, ma la questione è poco chiara, dato che non vietava esplicitamente il passaggio. L’automobilista, racconta il Daily Mail, ha pensato fosse rivolto solo alle slitte.

Prima dell’arrivo del ciclista, l’uomo ha detto di aver provato per quasi due ore a tornare indietro con la sua auto rimasta inesorabilmente bloccata. Ha anche ammesso di aver esitato prima di provare a passare sul ponte, sapendo che il suo veicolo era molto pesante.

Un ciclista, forse lo stesso che ha girato il video, ha consigliato agli agenti di polizia di Bromont nel frattempo intervenuti sul posto di utilizzare una scavatrice per liberare l’auto: “Siamo riusciti ad aiutarlo e portarlo fuori con una pala meccanica”, ha detto Claude Péloquin, il direttore generale della stazione di polizia locale.

Péloquin, ai media locali, ha detto che “sicuramente [si tratta di un posto] dove è proibito guidare“. Tuttavia ha aggiunto di non sapere se l’uomo verrà multato o no. Riguardo al ponte, non esiste un regolamento chiaro che vieti esplicitamente il transito alle auto. L’uomo, probabilmente dovrà solo pagare i danni alla struttura. La stima verrà fatta in questa settimana.

Il sergente Vincelette sempre della polizia locale ha spiegato che per loro non è stato commesso alcun reato e che anche la Bromont Mountain of Experiences che gestisce il ponte, al momento non ha presentato alcun reclamo.