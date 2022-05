Canada, deputato in diretta Zoom dal bagno durante dibattito parlamentare VIDEO

Il deputato liberale canadese Shafqat Ali si è scusato per aver partecipato a un dibattito parlamentare a distanza su Zoom, collegato dal bagno. Come riporta la Bbc i colleghi avevano notato lo sfondo familiare del bagno dell’edificio e in seguito Ali è stato criticato da un deputato del partito conservatore. “La telecamera è stata montata sulla sporgenza del muro appena sopra il retro del gabinetto”, ha detto un parlamentare del partito avversario.

Il deputato e la diretta Zoom

Nel giro di due anni, è il secondo parlamentare liberale colto in una situazione imbarazzante durante una chiamata su Zoom. Ali, un ex commerciante immobiliare di 55 anni, eletto l’anno scorso nel distretto a nord-ovest di Toronto. L’episodio è avvenuto durante un dibattito sul disegno di legge di un membro alla Camera dei Comuni, in cui diversi deputati sono apparsi tramite una videochiamata privata visibile solo ai colleghi parlamentari.

Cosa hanno detto i colleghi

Laila Goodridge, deputato conservatore che stava partecipando all’evento di persona, ha ipotizzato che il collega forse “partecipava da un bagno”. Il vicepresidente della Camera ha esortato tutti i parlamentari a essere “prudenti su come utilizziamo i dispositivi e quando online di essere consapevoli dell’ambiente circostante”. L’anno scorso, il deputato liberale Will Amos si è scusato dopo aver urinato durante i lavori parlamentari online. Un mese prima in una videochiamata con i colleghi era apparso nudo mentre si cambiava dopo una corsa. Non si è candidato per la rielezione.