VANDERHOOF – Questo video è stato postato su Twitter dalla vigilessa del fuoco Mary Schidlowsky e mostra un fenomeno raro e pericoloso. Si tratta di un tornado di fuoco che si è creato vicino a Vanderhoof in Canada, nella Columbia Britannica.

Sul profilo Instagram della Schidlowsky si legge che il tornado ha distrutto la linea tagliafuoco creata per fermare lo sviluppo dell’incendio. Per circa 45 minuti, le fiamme hanno laciato tronchi e legni ardenti. Il vortice infuocato ha superato i 60 metri di altezza, ma il fumo spesso ha impedito di vederlo chiaramente quello che stava accadendo.

I tornado di fuoco sono un fenomeno molto pericoloso. In questo caso, gli incendi possono raggiungere e superare i 1000 gradi Celsius. Man mano che l’aria calda sale e si raffredda, la forza del tornado di fuoco diminuisce. Oltre alla temperatura, a renderli pericolosi è la velocità con la quale la colonna di fuoco si sposta distruggendo tutto quello che incontra sul tragitto. E’ il caso di Vanderhoof: le fiamme, bruciando lanciano tronchi e legni ardenti che finiscono nel vortice. Il video è stato girato il 18 agosto ma diffuso, su Twitter, solo ora.

Firefighter Mary Schidlowsky shot and posted the video of the Aug.18 fire tornado which unfolded southwest of Vanderhoof, B.C., near Chutanli Lake, and reached almost 200 feet (60 metres) in height https://t.co/Ii7SUTO1rV pic.twitter.com/d9eb2HxpFr

— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 17 settembre 2018