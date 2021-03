Canale di Suez presto riaperto, luna piena alza la marea e fa tornare a galleggiare la nave porta-container

La nave porta-container Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi. La Ever Given infatti è stata rimessa a galla questa mattina all’alba ed è tornata a galleggiare, quindi sarà solo questione di poco tempo e la nave verrà spostata riaprendo il Canale di Suez.

Canale di Suez riaperto, grazie anche alla luna piena

Durante questa notte di luna piena l’alta marea ha facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer. Non è ancora chiaro quando il Canale di Suez verrà riaperto al traffico. Secondo la Suez Canal Authority (Sca), ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità del Canale di Suez in attesa di transito.

La poppa della nave, che pesa più di 200.000 tonnellate, si è comunque allontanata dalla riva occidentale del canale. Adesso si tratta solo di tornare a farla girare, liberando il Canale di Suez. La Ever Given era rimasta bloccato da martedì in diagonale attraverso il canale, ostruendo completamente il corso d’acqua di circa 300 metri di larghezza, uno dei più trafficati al mondo.

La nave si muove e i prezzi del petrolio scendono

Come prima conseguenza, i primi successi nello sblocco del Canale di Suez fanno calare immediatamente il prezzo del petrolio. Sul mercato il greggio Wti del Texas scende sotto la soglia dei 60 dollari con un calo del 2,2 a 59,5 dollari al barile. Arretra anche il Brent del Mare del Nord a 63,3 (-1,9%). Il Canale di Suez, lungo circa 190 km, gestisce circa il 10% del commercio marittimo internazionale e ogni giorno di fermo causa ritardi e costi significativi. Ogni giorno di Canale bloccato costava quasi 10 miliardi di perdite.