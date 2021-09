Canarie, la lava del vulcano finisce in una piscina: il video di un drone mostra cosa succede

Cosa succede se la lava di un vulcano in eruzione finisce dentro una piscina? Nel video girato da un drone ci viene mostrato. Il vulcano Cumbre Vieja, a La Palma (Canarie), non dà tregua. La lava continua a fuoriuscire, diretta verso il mare sulla costa occidentale dell’isola. Oltre 160 gli edifici danneggiati in un’area di 100 ettari.

La lava nella piscina, poi c’è il mare…

Le autorità hanno messo in guardia dal fatto che il contatto tra la lava e l’acqua del mare produrrà gas tossici. Nel video gli effetti “in piccolo” del contatto tra la lava e l’acqua in una piscina con le immagini riprese da un drone. La protezione civile spagnola, intanto, ha riferito che il numero degli evacuati è salito a quasi 6mila.

La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma (Canarie) ha già coperto oltre 100 ettari di terreno mentre avanza lentamente verso il mare. Secondo quanto affermato dalle autorità locali ai media spagnoli, sono almeno 150 le case sommerse dal materiale vulcanico, mentre l’eruzione continua. Distrutti anche numerosi terreni agricoli.

Il vulcano non si ferma

Secondo l’Istituto di Vulcanologia delle Canarie, il Cumbre Vieja sta emettendo tra le 8.000 e le 10.600 tonnellate di anidride solforosa al giorno. Attualmente rimangono evacuate circa 6.000 persone e varie strade sono chiuse al traffico. Le autorità chiedono ad abitanti e curiosi di non avvicinarsi alla zona dell’eruzione. Nelle ultime ore sull’isola sono state registrate anche alcune nuove scosse sismiche.