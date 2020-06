Giancarlo Cancelleri, gaffe a Porto Empedocle: scambia la Moby Zazà dei migranti per nave da crociera VIDEO

AGRIGENTO – Gaffe del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5s), in Sicilia.

L’ex deputato della Assemblea regionale siciliana, racconta La Repubblica, si trovava a Porto Empedocle (Agrigento) in occasione della presentazione di un progetto per lo scalo portuale che porterà investimenti per circa 70 milioni di euro.

E ha scambiato la Moby Zazà, nave scelta dal governo per la quarantena dei migranti salvati dalla Sea Watch 3, per una nave da crociera.

“Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arriveranno turisti e che ci sono prospettive. Dobbiamo cercare di migliorare ancora di più e far diventare questa cosa una opportunità ancora maggiore”, ha detto davanti alle telecamere, complimentandosi con la città.

Solo che la nave non era affatto una nave da crociera ma, appunto, quella che accoglie i 211 migranti salvati dalla Ong tedesca per la quarantena da coronavirus.

Cosa che, tra l’altro, nei giorni scorsi aveva sollevato non poche polemiche da parte dei leghisti, in particolare del leader Matteo Salvini, e dello stesso sindaco di Porto Empedocle.

La gaffe è stata colta, tra gli altri, dalla deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi. “Cancelleri – ha scritto la parlamentare – scambia una nave adibita alla quarantena dei migranti in mare, per una nave turistica. Si vede che è un grillino doc”. (Fonti: La Repubblica, YouTube)