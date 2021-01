In Turchia, un cane fedele ha rincorso l’ambulanza che portava il padrone in ospedale e ha aspettato sei giorni fuori quando finalmente lo ha potuto rivedere.

Boncuk, che in turco significa perlina, quando il padrone Cemal Senturk è stato trasportato nell’ospedale di Trabzon, sul Mar Nero, è corsa dietro l’ambulanza. Nonostante gli sforzi della figlia di Santurk affinché la cagnolina rimanesse a casa, ogni giorno Boncuk scappava e andava in ospedale in attesa di rivedere l’amato padrone.

Cane segue il padrone in ospedale

La guardia di sicurezza dell’ospedale, Muhammet Akdeniz, ha detto: “Arrivava ogni giorno intorno alle 9 e aspettava fino al calar della notte. Non entrava. Quando si apriva la porta, faceva capolino”.

Dopo un’attesa di sei giorni Boncuk si è finalmente riunita con Senturk, felice di rivederlo. Lo scorso 20 gennaio, infatti, Cemal è completamente guarito ed è stato dimesso, così i due amici si sono potuti ritrovare, finalmente a casa dopo un periodo piuttosto complicato.

“È molto abituata a stare con me. E anche lei mi è mancata”, ha detto il padrone quando è stato dimesso dall’ospedale. Ed è tornato casa in compagnia della fedele cagnolina bianca. In un momento complesso per tutto il mondo, arriva dalla Turchia una storia a lieto fine che non poteva certamente passare inosservata. (Fonte. Daily Mail)