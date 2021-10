Momenti di panico all’aeroporto di Napoli Capodichino: alcuni ragazzi hanno invaso la pista di decollo per cercare di raggiungere l’aereo dopo essere giunti in ritardo al gate di imbarco.

I giovani hanno trovato il gate chiuso e hanno deciso perciò di forzare l’ingresso di un altro volo che proprio in quel momento stava imbarcando. Hanno forzato la fila strattonando gli altri passeggeri e sono riusciti a raggiungere la pista, quindi sono corsi incontro all’aereo che si apprestava alla fase di decollo.

Sul posto sono accorsi iil personale dell’aeroporto e la polizia dopo aver notato il gruppo di estranei in pista grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Aeroporto Capodichino (Napoli): caos in pista

Dopo essere stati bloccati, i ragazzi non hanno opposto resistenza, ma hanno continuato a chiedere con insistenza di poter salire a bordo.

Il folle gesto ha causato inevitabili ritardi anche agli altri voli in partenza. Per i ragazzi è scattata la denuncia non solo per aver invaso la pista ma anche per aver sfondato uno dei gate dell’aeroporto.

Caos a Capodichino: il video su YouTube

Di seguito il video caricato su YouTube da uno dei passeggeri che hanno assistito alla scena surreale.